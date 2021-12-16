Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik il merkezinde salı sabahı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 145,47 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 7,07 gram esrar maddesi, 513,75 gram metamfetamin maddesi, 17 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrarlı sigara, 10 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve 18 adet 9 mm çaplı dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan K.U. ve A.S. adlı kadınlar ile Y.E.K., A.K. ve M.Ş. isimli şahıslar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.K., A.K. ve M.Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.U. ve A.S. adlı kadınlar ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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