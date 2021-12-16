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Başkan Kılıç: “Gençler ülkemizin dinamik gücüdür”

İHA

Başkan Kılıç: “Gençler ülkemizin dinamik gücüdür”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, düzenlenen kahvaltı programında KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve İlçe Müftüsü Necmettin Kayar da katıldı.
Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında öğrencilerle sohbet edilerek çeşitli konularda fikirleri alındı ve taleplerini dinledi.
Başkan Hamit Kılıç öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği konuşmada, “Sizler ülkemizin dinamik gücüsünüz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun sizlere güveniyoruz. Yeter ki yürekleriniz vatan ve millet sevgisi ile donatılmış olsun. Gençlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Bafra Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Telefonlarımız ve kapımız her zaman sizlere açık. Bizleri herhangi bir sıkıntınız olduğunda hiçbir tereddüt içine düşmeden arayabilirsiniz” dedi.

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