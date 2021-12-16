Samsun'da İsrail sazanı ile mücadele başladı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, DOKAP tarafından desteklenen 'İsrail Sazanı ile Mücadele Projesi’nde uygulama aşamasına geçildi.

Hayata geçirilen proje halk arasında İsrail sazanı, Macar sazanı veya Ciguli diye adlandırılan carassius gibelio türü istilacı bir türün, avcılık yolu ile stoklarının iç sulardan baskın konumdan çıkarılmasını, bölgede damak tadına hitap etmediği için bu istilacı türün ekonomiye farklı pazarlarda kazandırılmasını amaçlanıyor. Proje kapsamında temin edilen fanyalı uzatma ağları, can yelekleri ve sintine suyu boşaltma pompalarının teslim töreninde konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Proje, Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Balık Gölleri ve Lagün Kompleksi ile Altınkaya Baraj Gölü II. Avlak Bölgesinde uygulanacaktır. Projemiz 918 bin 500 TL bütçeye sahip olup, bu kaynağın tamamı DOKAP idaresi tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Projeye sağladığı yüzde yüz katkılarından dolayı DOKAP idaresine teşekkür eden Müdür Sağlam, proje kapsamında iki adet soğuk hava deposunun temin edildiğini, proje süresi olan 3 yıl boyunca balık avcılığının yasak olduğu dönemler hariç olmak üzere 3 ayda bir projeye dâhil edilen 25 balıkçı teknesine 50 adet fanyalı uzatma ağı teminine devam edileceğini ve 3 yıl boyunca toplam 450 adet ağ malzemesi dağıtılarak mücadelenin destekleneceğini ifade etti. Projenin Türkiye'de bir ilk olduğuna değinen Sağlam, bu projenin diğer iller için de örnek olacağını belirtti.

Yörükler Su Ürünleri Kooperatif binasıyla, İsrail Sazanı ile Mücadele Projesi'nde kullanılmak üzere temin edilen soğuk hava deposunda da incelemelerde bulunan Sağlam, "Sadece bugün, Yörükler Su Ürünleri Kooperatif balıkçılarının bir günde 1 tondan fazla İsrail sazanı avladı. Proje ile birlikte bu miktarın çok üzerine çıkılacak. İstilacı türün 1,70 TL civarından yem fabrikalarına pazarlanarak balık yemi ham maddesi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Sağlam, projenin 3 yıl boyunca yakından takip edilerek bu canlı türünde avcılığın teşvik edileceğini sözlerine ekledi.

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