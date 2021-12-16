Borsan Grup yüzde 10'luk hissesini Togo Distribütörü Asaad Joseph Azar'a devretti



Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA) KABLO ve aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Borsan Kablo, yüzde 10'luk hissesini, 15 yıldır Togo distribütörlüğünü yürüten Le Watt şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Asaad Joseph Azar'a devretti.

Hisse devir ve ortaklık töreni, Samsun Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Borsan Bakır Fabrikası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 yıldan beri Borsan Kablo A.Ş.'nin distribütörlüğünü yapan Togo´daki, 'Le Watt' şirketi, Borsan´ın yüzde 10'luk hissesini 12 milyon dolar bedelle satın alarak şirkete ortak oldu.

'YABANCI BİR YATIRIMI İLK KEZ TÜRKİYE'YE GETİRDİK'

Törende konuşan Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, "Bilindiği gibi Borsan Grup, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde, farklı alanlarda yatırım yapan bir şirketler topluluğudur. Bunu yaparken de daima farklı iş ortaklığı modelleriyle beraber bunu gerçekleştiren ve başarıyla sonuçlandıran bir grubuz. Her zaman doğru yerde, doğru zamanda ve doğru insanlarla buluşuyoruz. Bugüne kadar farklı ülkelerde yaptığımız ortaklıkları şükürler olsun ki başarıyla gerçekleştirdik. Bugün biraz daha değişik bir yatırım yapıyoruz, yabancı bir yatırımı ilk kez Türkiye'ye getirmiş oluyoruz. Joseph kardeşim de Togo'da yaklaşık 20 yıldır Borsan Grup distribitörlüğünü yapıyor. Aldığımız kararla bu ilişkimizi farklı bir boyuta taşıdık. Togo'da bir kablo, bir de aydınlatma fabrikası kurma kararı aldık. Geçtiğimiz eylül ayında kablo fabrikamız üretime başladı. Led aydınlatma fabrikasının da tüm alt yapı yatırımları bitti. Yeni yılda üretime başlıyoruz. Bu ortaklık ilişkimizi bir adım daha öteye taşıyıp ya da ortaklık yapma kararı aldık. Geçtiğimiz aylarda aldığımız bu kararı da hayata geçiriyoruz. Borsan Kablo'nun 120 milyon değer üzerinden yüzde 10'luk hissesini, 12 milyon dolar karşılığında Joseph'e devretmiş oluyoruz. Oradan elde ettiğimiz kaynakla talebi yüksek olan Borsan'a öz kaynak olarak aktarıp sermayemizi güçlendirmiş oluyoruz. Cirolarımızı, ihracatımızı bu vesileyle daha da artırmış olacağız. Bu birlikteliğin bize, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'5 YILDA İŞ HACMİMİZ ARTTI'

Borsan'ın Togo Distribütörü iş insanı Asaad Joseph Azar ise 36 yıldır Batı Afrika'da iş faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Son 15 yıldır Borsan ürünlerinin Togo'daki dağıtımını yapıyorum. Son 5 yılda iş birliğimizin hacmi yüksek miktarda arttı. İki yıl önce de Adnan ağabeyle Batı Afrika'da yatırım yapmaya karar verdik. Çalışmalarımızın ardından Adnan ağabey tarafından yüzde 10 hissedar olma teklifi geldi. Böyle bir teklifi geri çevirmem mümkün değildi. Bana olan güveni, verdiği cesaret ve açık düşüncesi için büyük ağabeyim Adnan Ölmez'e teşekkür ediyorum. Bu ortaklığın iş arkadaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, ortaklık imzalarının atılmasıyla son buldu.DHA-İş Dünyası Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU

2021-12-16 20:20:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.