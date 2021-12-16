OMÜ’de "Şiddet Sarmalında Hak Olgusu” paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) iş birliğinde “Şiddet Sarmalında Hak Olgusu” konulu panel düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, düzenlenen etkinlikle hak kavramı hususunda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Rektör Ünal, “Hak, kişinin kendini güvende hissetmesini sağlayan ve başkasına karşı sınırının nerede başlayıp nerede biteceğini öğreten, dayatan bir kavramdır. Dünya genelinde insan hakları üzerinden gidildiğinde ise 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi imzalanıyor ve Türkiye de bunun bir tarafıdır. Ancak hakim güçler, yaptıkları ekonomik müdahaleler gibi, insan hakları kavramını da hukuk üzerinden mağdur ülkelere karşı bir müdahale aracına dönüştürebiliyor. Türkiye ise insan hakları konusunda, icrasını bağımsız bir kuruma denettirmek amacıyla TİHEK’i kurdu. Bu bir devletin insan haklarını uygulama konusundaki özgüvenini ifade eden, süreçleri iyileştirme noktasında iyi niyetini beyan eden bir adımdır. Bu nedenle bu süreçle ilgili farkındalık oluşması bizim için çok önemlidir” dedi.

TİHEK’le yapılan protokol kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör Ünal, 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan şiddet konulu kongrenin sonucunu da bir raporla beyan ederek süreci sürdüreceklerini ifade etti.



“OMÜ insan hakları konusunda düzenlediği faaliyetlerle şehrimize ışık saçacak”

OMÜ’nün TİHEK’le yaptığını insan hakları protokolünün çok önemli olduğunun altını çizen Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, “Böylece üniversitemiz, bu konudaki etkinliklerini sürdürerek şehrimize ışık saçacak. TİHEK de yenilenmiş bir yapıyla faaliyetlerini arttırarak devam eden bir kurumumuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de TİHEK’le Samsun’da ortak faaliyetler gerçekleştirebiliriz. Böylece kurumumuzun faaliyetleri, kamuoyu tarafından daha da çok tanınmış olur. Bildiğiniz üzere, Samsun Valiliğimizde ve ilçe kaymakamlıklarımızda da insan hakları kurulları mevcut. Bu kurullarda kamu kurumlarının ilgili temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerden oluşan güzel bir yapı var. Onlar da cezaevleri, hastaneler, kadın sığınma evleri, çocuk yuvaları gibi birimleri insan haklarına aykırı bir duruma karşı denetleyerek farkındalık oluşturuyor, buralarda aksayan yönlerin düzeltilmesi için çalışıyorlar” şeklinde konuştu.



“Şiddet maalesef son zamanların en önemli konusu”

Şiddet olgusuna da değinen Vali Dağlı, “Şiddet maalesef son zamanların en önemli konusu haline geldi. Basında ve sosyal medyada tanık olduğumuz ve Cumhuriyet Başsavcımızla mücadele ettiğimiz bir konu. Şiddete karşı yapılması gerekenlerin de bu panelde en ayrıntılı şekilde ele alınarak çözümü için en iyi fikirlerin ortaya çıkacağından eminiz. Biz de Valilik olarak şiddetle mücadele için Kadın Çocuk ve Aile Koordinasyon Kurulu oluşturduk. Yine ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla 3 ayda bir toplanarak aktif olarak neler yapılabileceğini görüşüyoruz. Aile odaklı yaptığımız bu toplantılarda; kadının ekonomiye katılması, kendini ifade edebilmesi ve çocukların korunması için neler yapabileceklerimiz hususunda konuşarak faaliyetlerde bulunuyoruz. İnşallah sonuçlarını kısa sürede alacağız” açıklamasında bulundu.

Selamlama konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın moderatörlüğünde panelistler, panelin temel konuları olan hak ve şiddet kavramlarını, birbiriyle ilişkisini akademik ve hukuki açıdan ele alarak şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi, insan haklarının korunması için çözüm önerilerini ve görüşlerini paylaştı. Çocuk ve kadına şiddet panelistlerin özellikle üzerinde durduğu konular oldu.



10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Ödüllü Bilgi Yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla devam eden panelin sonunda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Ödüllü Bilgi Yarışması'nın kazananları açıklanarak ödülleri takdim edildi. 1010 kişinin katıldığı yarışmanın birincisi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Anay’a 1000 TL’lik para ödülünü AK Parti İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta takdim etti. 750 TL’lik ikincilik ödülünü kazanan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Asanoğlu’a ödülü TİHEK Kurul Üyesi Av. Zennure Ber tarafından verirken yarışmanın üçüncüsü Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatoş Yalçındağ’a 500 TL’lik para ödülü Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından verildi.

Panele ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Samsun AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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