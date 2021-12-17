Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı



Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da düzenlenen operasyonda 30 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Terme ilçesinde E.K. ile A.R.'nin ikameti ve otomobillerinde arama yaptı. Aramalarda çeşitli ebatlarda üzerinde yabancı bandrol olan 30 şişe el yapımı içki, 106 boş şişe, 140 içki kapağı, 2 aroma kiti, 48 paket yabancı bandrollü sigara ve 250 kilogram yaban hayvanı olduğu değerlendirilen menşei belli olmayan kırmızı et ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve A.R. hakkında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mustafa İNAN

2021-12-17 10:52:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.