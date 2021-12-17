'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda sabaha karşı takibe alınan M.C. idaresindeki 34 BE 0158 plakalı hafif ticari araç SamsunSinop karayolunda ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç Kelikler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü M.C., N.C.Ç. ve A.Ş. ekiplerce araçtan çıkartılarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Kaza yapan araç çekici ile Asayiş Büro Amirliğine getirilerek savcılık izninin ardından araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan arama 167 gram metamfetamin, 9 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 6 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C., N.V. ve A.Ş. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun’a götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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