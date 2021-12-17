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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşçiler ve vatandaşlar asgari ücret zammını olumlu karşıladı

İHA

İşçiler ve vatandaşlar asgari ücret zammını olumlu karşıladı

– Vatandaşlar ve işçiler asgari ücrete gelen zammı olumlu karşıladılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti en az 4 bin 253 TL olarak açıkladı. Açıklanan rakam, işçi ve vatandaş nezdinde olumlu karşılandı. Samsun’da çalışan asgari ücretli işçiler ve vatandaşlar genel olarak açıklanan asgari ücretin kendilerini memnun ettiğini dile getirdiler.

“3 bin 500 TL ile 4 bin TL arası bekliyorduk, 253 TL ekstra oldu”
Devletin düşündüğü rakamdan daha yüksek miktarda asgari ücreti açıkladığını ifade eden Fatih Doğan, “Türkiye’de pahalılığı rahatlatmak için açıklanan asgari ücret iyi oldu. Ben 3 bin 500 ile 4 bin TL civarında bir asgari ücret bekliyordum. Devletimiz diğer yıllarda dediğim oranlarda zam yapıyordu. Düşündüğüm rakamdan 253 TL bir ekstra oldu” dedi.

“9 işçi çalıştırıyorum, asgari ücretim artması ile işçi çıkartmam”
İşverene sağlanan 450 TL’lik indirim ile işverenin üzerinden önemli bir yük alındığının altını çizen işveren Kemal Katırcıoğlu, “Yeni açıklanan asgari ücret, çalışan için iyi oldu. Biz esnaflar açısından ise beyan edilen 450 TL’lik indirim uygulanırsa bize fazla dokunmayacak gibi görünüyor. 450 TL’nin haricinde bizim de asgari ücrete göre bir şeyler koymamız gerekecek. Burada ben 9 işçi çalıştırıyorum. Asgari ücretin artmasından dolayı işçi çıkartmam ama daha büyük ölçekli iş yerleri ne yapar bilemem” diye konuştu.

“4 bin 253’ün fazlasını istemek hayal olurdu”
Açıklanan asgari ücretten memnun kaldıklarını belirten döner ustası Tunahan Kırış, “Asgari ücrette olması gereken fiyat buydu zaten. Hayat pahalılığı ve fiyatların yükselmesine karşın yetersiz olan bir maaş vardı. Bu da asgari ücretliyi zora sokuyordu. Yeni belirlenen ücret asgari ücretliye ve çalışanlara iyi oldu. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben aşağı yukarı bu rakamları umuyordum. 4 bin 253’ün fazlası da hayal olurdu. Bu fiyat iyi oldu” şeklinde konuştu.

“Devletimiz asgari ücrette güzelliğini yaptı”
Çalışan açısından açıklanan rakamın oldukça iyi olduğunu söyleyen un tedarikçisi Okan Demir, “Bence asgari ücret çok iyi oldu. Vatandaşlar zor durumdaydı. 4 bin 253 TL çalışan için iyi oldu. Ben zaten 4 bin TL ile 4 bin 500 TL arasında bir rakam bekliyordum. Sağ olsun devletimiz de güzelliğini yaparak asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak açıkladı” ifadelerini kullandı.

“Açıklanan rakamın sadece asgari ücreti tatmin edeceğini düşünüyorum”
Asgari ücretin yanı sıra döviz kurunun ve fiyat artışlarının da dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Erdoğan, şunları söyledi: “4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücretin çalışana iyi yansıması için dövizin ve pahalılığın önüne geçilmesi lazım. Fiyatı ne kadar çıkartırsalar çıkartsınlar Türk parasının değerinin arttırılması lazım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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