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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Proje Pazarı ve AR-GE Buluşmaları

İHA

OMÜ Proje Pazarı ve AR-GE Buluşmaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Proje Pazarı ve RGE Buluşmaları’nın ikincisi, çeşitli panel konuları ile panelistlerin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca ilk 10’a kalan projelerin sunumları yapıldı.
Buluşmanın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal kurulan Proje Destek Ofisi’ne şaşırtacak derecede bir talebin olduğunu gördüklerini belirterek, “2017 yılında Üniversite’nin Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) sayısı 295, 2018’de 255, 2019’da 186, 2020’de 140. Akademik personel sayısı artıyor veya gençleşiyor da diyebiliriz ama BAP’taki rakam anormal bir şekilde aşağıya geliyor. Diğer şeylerde de bu sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bu süreç kabul edilemez. Sürdürülemez. Bu çok net. Bu durumda yapılması gereken bir kültür oluşturulmasıydı. Bunun için bizim yaptığımız şeylerden birincisi, Proje Destek Ofisi adıyla, düşüncesi olana; bunu projelendirebilmesi, yazması, yönetmesi, raporlaması, bu kültürün verilmesiydi. Bunun da lisans düzeyine indirgenmesi gerekiyordu. Biz bunu gerçekleştirdik. Proje Destek Ofisi’ni kurduk. Bu yıl içerisinde 1000 gibi bir rakam hedefliyorduk ama 3 aylık süre içerisinde bu rakamda 1500’e yakın proje sayısına ulaştık. Bizi şaşırtacak kadar ciddi bir talebin olduğunu gördük” dedi.

“Burada beklediğimiz şey projeye dönüşecek bir düşünce üretebilmek”
Lisans öğrencileri, akademisyen ve yatırımcı dahil düşüncesini proje dökmek isteyen herkesin Proje Destek Ofisi’nden yararlanabileceğini belirten Rektör Ünal, “Burada beklediğimiz şey projeye dönüşecek bir düşünce üretebilmek için önce akranlarınızın, rakiplerinizin ne yaptığını bilmek zorundasınız ki bunların arasından sıyrılacak bir düşünce üretebilesiniz. Bu işin aslında en zor tarafı burası, geri kalanı ise teknik. Yaşadığınız alanı ekosistemi, eğer analiz edebiliyorsanız onu tanımlayabiliyor düzeyleri ölçebiliyorsanız emin olun art arda birçok proje çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla burada, arzu ettiğimiz şey bir farkındalık oluşturmak; buna bağlı olarak da bir kültür oluşturmak. Bu nedenle de lisans düzeyindeki öğrencilerimize proje yazma eğitimi vereceğiz. Arkasından da proje yazma eğitimi alan arkadaşlarımızı desteklemek suretiyle sadece cesaretlendirmek istiyoruz. Özgüven kazanmasını istiyoruz. Hamdolsun bunda ciddi bir yol aldık. Bahsettiğimiz Proje Destek Ofisi ile biz sadece lisans öğrencileri ya da akademisyenlere değil dışarıdaki yatırımcıya da destek vermekten beraber çalışmaktan kesinlikle mutlu oluruz” diye konuştu.

“ARGE gerçekten son yılların en önemli konularından bir tanesi”
Rektör Yardımcısı ve OMÜTTO Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yazıcı ise çok hızlı gelişen ve dönüşen bir dünyada yaşadığımıza dikkat çekerek gelişen teknolojinin insan hayatındaki önemine değindi. Prof. Dr. Yazıcı, “Bu dünyaya ne kadar uyum sağlarsak ülke olarak o kadar gelişmişliğimiz, refahımız ve rahatımız artacaktır. Bunu başarabilmek için emeklemek veya yürümek kesinlikle önemli değil koşmamız gerekiyor. Bu nedenle ARGE gerçekten son yılların en önemli konularından bir tanesi. Dünyada bu alanda büyük bir ticaret masası var ve ülkeler büyük paralar kazanabiliyor. Bazı ülkeler ARGE çalışmalarında geliştirmiş oldukları sistemler sayesinde bu pozisyonlarını asla bırakmak istemiyorlar” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de son 20 yılda büyük değişim gerçekleşti”
Patent haklarına da değinen Yazıcı, “Bir yenilik yapmamız lazım, olayın farklı bir özelliğini keşfetmemiz gerekiyor. ARGE projelerini yapmamız gerekiyor. Dünyada gelişmiş ülkelerin pozisyonları sıralanırken ARGE’ye ayrılan pay kriter olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de ise son 20 yılda büyük değişim gerçekleşti. Özellikle uzay ve havacılık alanında artık Türkiye’yi bütün dünya ülkeleri tarafından takip ediliyor. Bu çok güzel gelişme olmasına rağmen bizim bu alanda asla durmamız gerekiyor böylelikle çok fazla ihracat yaparak ülkenin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ancak bu alandaki gelişmeyi tarım, sağlık gibi alanlarda da geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada üniversitelere önemli görevler düşüyor. Üniversite olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni kurduk. Bu nedenle ARGE Buluşmaları son derece önemli ve buralarda geliştirilecek projelere tüm kamu kuruluşlarının da destek vermesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ARGE Proje Pazarı Buluşmaları, sergi, panel ve ödül töreninin gerçekleştirilmesiyle son buldu.
OMÜTTO Ticarileştirme ve Pazarlama Uzmanı Sinan Tosun’un moderatörlüğünde Prof. Dr. Selim Aytaç ve Prof. Dr. Ali Kemal Ayan’ın panelist olarak katıldığı 'Karadeniz’in Saklı Değeri; Lif Bitkileri' konulu panel, OMÜTTO Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Betül Aras’ın moderatörlüğünde Adapha Yapay Zeka Kurucusu Öğr. Gör. Sema Gül Türk, Lebleby Games Kurucusu Ercan Karabulut ve İlbeyli Mühendislik Kurucusu Abdurrahman İlbeyli’nin panelist olarak katıldığı 'Teknogirişimde İnovasyonun Rolü' paneli ve OMÜTTO Patent Vekili Öğr. Gör. Çağla Koyuncu’nun moderatörlüğünde Mertech İleri Teknoloji Kurucusu Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Sampa Otomotiv Patent ve Marka Vekili Erdem Şahinkaya’nın panelist olarak katıldığı 'Literatürden Pazara Bilginin Ticarileşmesi' konulu panel gerçekleştirildi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşma programına; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Hüseyin Gençcelep, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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