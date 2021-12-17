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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’da öğretmenlere ‘sıfır atık’ semineri

İHA

İlkadım’da öğretmenlere ‘sıfır atık’ semineri

İlkadım Belediyesi tarafından okullarda geri dönüşümden sorumlu öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ başlıklı seminer verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürüten İlkadım Belediyesi, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerleri vermeye devam ediyor. Yoğun katılımlın olduğu seminerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Kadriye Yayla, atık nedir, sıfır atık nedir ve sıfır atık yönetmeliği neleri kapsamaktadır gibi soru başlıkları üzerinde durularak, atıkların geri kazanılması, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemine değindi.
Seminerde İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Süleyman Tanrıseven katılımcılara, sıfır atık yönetmeliğinde belirtilen 8 renk skalasını renk ayrımına göre geri dönüşüm kutularının nasıl yerleştirileceği ve personelin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı anlattı. Tanırıseven, biriktirilen geri dönüşümleri ise lisanslı firmalar tarafında alındığını belirterek, sıfır atık projesinin okullarda ‘Getir Atığı Al Harçlığı’ uygulaması hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

“Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre için çalışıyoruz”
Programda konuşan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, ”İlkadım Belediyesi olarak, Çevre il müdürlüğümüze bizim belediye olarak göstermiş olduğumuz bu duyarlılığa karşı bizden daha fazla duyarlılık göstererek yaptığı katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı yardımı bu gün burada bizlere eşlik eden değerli öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizden görmek istiyoruz. Çevreye dönük ciddi projelerimiz olacak. Her fırsatta gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz çevre bırakmak için çalışıyoruz. Sizden isteğimiz lütfen bu geri dönüşüm projelerimize çocuklarımızda katın. Biz öyle örnek alınacak bir kültürün insanlarıyız ki atalarımızdan gördüğümüz suyun bile tasarruflu kullanımını uygulayan bir medeniyetin sahibiyiz. Ülkemizde günlük kurların ne olacağını düşünmektense biz bu ülkeye ne kadar katkı sağlayabilirizin çabasında olmayız. Önce biz kendi iç dünyamızda kendi tasarrufumuzu kendi dönüşümümüzü sağlamalıyız. Bu sadece geri dönüşüm olarak değil zihinsel bir dönüşüm olarak da yapmalıyız” dedi.

“Taze fidanlara vereceğiniz her bilgi gelecek için çok önemli”
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise “İlkadım ilçemizde nüfus potansiyeli açısından birinci dereceden öncelikli ilçemiz. İlkadım Belediyemizi ile birlikte proje üretmekte ve birlikte çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızın değer bulması için siz değerli öğretmenlerimizin çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Çünkü siz toplumun fidanlarıyla ile berabersiniz. Bu taze fidanların zihinlerine atık ile vereceğiniz her bilgi bizim için çok önemli bir değer katmakta. Sıfır Atık politikası artık Türkiye de geri dönülmeyecek bir kavram haline geldi. Yabancı bazı ülkelerimize biz bu projemizi artık anlatıyoruz. Dünyada da sıfır atık, Birleşmiş Milletler de dahi ön alan bir proje. Bakanlık bünyemizde iklim değişliği adı altında sıfır atık politikası yürütmesi için birimlerimiz oluşturuldu. Hayatımızda yer alan teknoloji, fabrikalar, sanayi tesisleri, havamızla, suyumuzla, toprağımızla iletişim halinde. İşte tam burada sıfır atık dediğimiz şey atıkların her hangi bir alana atılmaması ve değerlendirilmesi gerektiğini ve bu gibi etkenlerin hayatımıza vereceği olumsuz etkileri bertaraf eden atık maddeleri ham madde olarak kullanmaktayız” diye konuştu.

“İlkadım Belediyesi olarak katkı vermek istiyoruz”
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yusuf Muslu, “Vatandaşlarımıza bu alışkanlığı en kısa zamanda kazandırmalıyız. Yoksa çevremiz ve geleceğimiz bu yaşananlardan olumsuz etkilenecek. Düzenli depola alanlarımıza her yıl bir yenisi eklemek zorunda olacağız. Özellikle eğitim yuvalarımızın önlerinde çok fazla kirlilik var. Çöpler ve atıklar aslında İlkadım’da ve Türkiye’de sıkıntılı bir iş. Çünkü bu işin evsel atıklar kısmı var bir de sanayiye döndürülebilecek kısımları var. Sanayiye döndürülebilecek kısımları muhakkak ayrıştırmamız gerekiyor. Milli servetimize de katkı sağlamamız gerekiyor. Bu katkıyı da bir İlkadım Belediyesi olarak mutlaka sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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