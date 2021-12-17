Samsun’da havalimanı yolcu sayısı yüzde 28, uçak trafiği ise yüzde 8 arttı

– Samsun Valiliği, SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısının 2021 yılının ilk 11 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 1 milyon 47 bin 90 olduğunu ve uçak trafiğinin de yüzde 8 oranında arttığını açıkladı.

SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısı 2021 yılının ilk 11 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 1 milyon 47 bin 90 oldu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan içdış hat yolcu trafiği, inişkalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2020 yılı Kasım ayında 72 bin 704 olan yolcu trafiği 2021 yılı Kasım ayında yüzde 45 artmış ve iç hat yolcu trafiği 96 bin 412, dış hat yolcu trafiği 8 bin 700 olmak üzere toplam yolcu trafiği 105 bin 112 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Kasım ayında SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’na iç hat inişkalkış yapan uçak trafiği bin 64, dış hatlar uçak trafiği 96 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 160, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplamda 957 ton oldu” dedi.

11 aylık ortalamalar hakkında da bilgi veren Dağlı, şunları söyledi:

“2020 yılının ilk 11 aylık döneminde hizmet verilen yolcu sayısı 816 bin 960’iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 28 artarak 1 milyon 47 bin 90 oldu. 11 bin 63 olan uçak trafiği yüzde 8 artarak 11 bin 894 oldu ve 8 bin 887 ton olan yük trafiği ise yüzde 28 artarak 11 bin 349 ton olarak gerçekleşti.”

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