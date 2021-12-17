Otomobil refüje çarptı, ters döndü: 5 yaralı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak ters döndüğü kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Baruthane mevkisinde meydana geldi. Semra S. idaresindeki 55 AFT 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak, ters döndü. Kazada, araç sürücüsüyle beraber, Büşra K, Kader K, Fatma Nur Y, Havva M. yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-12-17 22:20:29



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