Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı

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Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir hastanenin acil servis girişindeki kafeteryada çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan Emrah Kasap (29), ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Samsun Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryada meydana geldi. Kantinde oturan Emrah Kasap ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Kasap, ağır yaralandı. Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan Emrah Kasap, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Emrah Kasap'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-18 09:54:23



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