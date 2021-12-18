Subaşı’nın güvercinleri Hamidiye Çeşmesi’ni güzelleştirecek

– Samsun’da 'Subaşı Meydanı Düzenleme Çalışmaları' devam ederken burayı mesken tutan güvercinler de bölgeden ayrılmadı. İnşaat işçileri ve vatandaşların beslediği güvercinler yapılacak Hamidiye Çeşmesi'ni de güzelleştirecek.

İnşaatın bekçiliğini yaparken güvercinleri beslediğin belirten Erkan Esen, “Daha önce burada bir çeşme vardı. Çeşmenin yanında bu güvercinlerimiz mesken tutardı. Yine aynı olacak. Meydan biraz daha genişliyor. Çeşmemizi de yapacağız. Güvercinlerimiz de aynı şekilde olacak. İnşaat devam ederken biz çalışanlar elimizden geldiğince bu canlılarımıza baktık. Sularını, yemlerini her gün verdik. Önümüzdeki günlerde daha da iyi olacak inşallah” dedi.

Tuncay Kökceoğlu, “İnşaat devam ederken burada iş makineleri çalışıyordu. Hareketlilik vardı ama buna rağmen güvercinler buradan ayrılmadı. Ben de evre yaşıyorum. Biz vatandaşlar olarak bazen ekmek kırıntılarını getiriyoruz bazen de yem alıp veriyoruz” diye konuştu.

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