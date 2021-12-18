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Fuat Çapa: "İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları bize ilk devrenin resmini gösterecek"

İHA

Fuat Çapa: "İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları bize ilk devrenin resmini gösterecek"

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk devrenin son 2 maçı olan İstanbulspor ve Tuzlaspor maçlarından alacakları sonuçların ilk devrenin resmini göstereceğini söyledi.
Ligde oynadığı son 6 haftada 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak kendisini PlayOff potasına atan Samsunspor, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile devam etti. Kırmızıbeyazlılarda teknik direktör Fuat Çapa, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları bize ilk devrenin resmini gösterecek"
İlk devrenin son 2 maçına hazırlandıklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "İstanbulspor maçında iyi bir takımla oynayacağımızın bilinciyle oraya gideceğiz. Uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncu sayıları çok fazla ve sistemi olan bir takımlar. Çok koşup, mücadele ediyorlar. İlk yarıda oynayacağımız son karşılaşmalar İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları bize ilk devrenin resmini gösterecek. O doğrultuda da 2. devre çalışmalarımız başlayacak. Çalışmalar için de başkanımıza gerekli raporları verdik. Kendisi gerekli çalışmalara başladı. Takım olarak son 2 maçımıza konsantre olmuş durumdayız. Yunus Emre Çift kart cezalısı olduğundan bu maçta oynayamayacak. Sahaya çıkan herkes en iyi şekilde mücadele edecek" dedi.

"Mevcut oyunculara sahip çıkarsak başarıyı yakalarız"
Taraftarların bazı futbolculara tepki göstermesine de değinen Fuat Çapa, "Hasan Kılıç ve taraftarlar arasında yaşanan olaya biz olay yaşandıktan sonra şahit olduk. Bu olay sadece 1 günlük değil, sezon başından gelen bazı sıkıntılar var. Biz mevcut oyuncularımıza sahip çıkarsak başarıyı yakalarız. Taraftarımızın ne kadar etkili olduğunu 3 karşılaşmada çok iyi bir şekilde hissettik. Önemli olan bu hissiyatı devam ettirmek. Bazı taraftarlar oyunun sadece bireyine bakıyorlar. Biz ise toplamına bakıyoruz. Gerçekçi olmamız lazım. Ön bölgede oynayan 4 futbolcudan Fofana, Savicevic ve Tomane hazırlık dönemi geçirmediler. Bu oyunculardan yüzde 100 verim alabilmek için top rakipteyken fedakarlık yapmak zorundasın. Bu fedakarlığı da orta sahadaki oyuncular ile dengelemen lazım. Böyle olduğu zaman da bazı oyuncular alışık verimin biraz altında kalıyorlar. Beklentinin altında kaldıklarından bu da eleştiriye neden oluyor. Biz takımı dengeli kurabilmek için oyuncularda bazı oyun şekli istiyoruz. Yoksa en ideali olanını biz de herkes de ister. Elimizdeki olan oyuncu grubunu fiziksel, mental olarak ne kadar neyi kaldırabilir ve toplamın içerisindeki yükü ne kadar paylaşabilir konusu çok önemli. Taraftarın bakış açısı ile oyuncularımıza vermiş olduğumuz görevde çelişki oluyor. Bu da bazı oyunculara tepkiye neden oluyor. Sadece Hasan Kılıç’a değil, Yasin Öztekin’e de Soner Gönül’e de Ali Ülgen’e de ve Alaaddin Okumuş’a da böyle tepkiler oluyordu. Geçmişi tamamen unutup, bu 3 haftanın üzerine odaklanıp birlikte neler yapabileceğimizi çok net bir şekilde gösterdik. 2. devre ve Tuzlaspor maçında bunu tamamen yansıtmamız lazım. Yılı iyi bitirip, gelecek devreden itibaren bunu hem oyuncularımıza hem de rakiplere hissettirmemiz lazım" diye konuştu.

"Hala yüzde 100 hazır olmayan oyuncular var"
Sezonun ilk yarısının sonuna gelinmesine rağmen hala tam olarak hazır olmayan futbolcuların olduğunun altını çizen Çapa, şunları söyledi:
"Hala yüzde 100 hazır olmayan oyuncularımız var. Onları oynatmak zorundayız. Son maçta da yarım saatten fazla 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Biz sadece skoru değil oynanan oyun ve mücadeleyi birlikte değerlendirmek zorundayız. Sezon başı planlanan kadrodan şu anda birkaç oyuncu 11'de oynuyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Biz elimizdeki malzeme ne ise onunla en iyisini yapmaya çalıştık. 3 tane sezon başında direkt oynayabilecek oyuncumuz sakatlıklardan dolayı aramızda değiller. Diomande, Boli ve Melunovic sakat. Geriye 5 yabancı kaldı. Vukan Savicevic ve Tomane’nin geçen sezondan devam eden sakatlıkları vardı. Tomene bu sezon özverisi ile bazı şeyleri kapattı. Fofana ile sıkıntı hala devam ediyor. Biz de onun bir an önce fizik olarak hazır olmasını ve 90 dakika oynatmak istiyoruz. Bazı şeyler bizim elimizde değil."
Öte yandan Fuat Çapa ile Hasan Kılıç, antrenmanın başında kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Hasan Kılıç, antrenmanın başında ısınma hareketleri yaparken arkadaşlarının yanından ayrıldı ve tesis binasına gitti.

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