Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesinde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan K.D. ayaklarından, E.G. ise sırtının çeşitli bölgelerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen E.G. ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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