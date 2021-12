Tezgahların en ucuzu istavrite yoğun ilgi "Her şeye zam geldi, istavrite zam yok"

– Samsun’da balık tezgahlarında 10 TL fiyatıyla en ucuz balık olan istavrit hafta sonu vatandaşların sofralarını şenlendirdi. Balıkçılar, sezon başında 10 TL olan istavritin sezon sonlarına doğru da aynı fiyattan satılmasını, "Her şeye zam geldi ama istavrite zam yok" diye yorumladı.

Balık tezgahlarında bugün istavrit 10 TL, mezgit 15 TL, levrek 30TL, somon 40 TL fiyattan satıldı. Balıkçılar istavrite ilginin yoğun olduğunu diğer balıklarda ise bekledikleri kadar satış yapamadıklarını dile getirdiler. Sezon başında da 10 TL fiyattan satılan istavrit yine 10 TL fiyatıyla tezgahlardaki en ucuz balık oldu.

Balık satıcısı Halit Bayrak, “Piyasanın durumuna göre balıkların fiyatı gayet uygun. Her şey arttı ama balık uygun. İnsanlar balık yesin. Şu anda mevsimi. 1 ay sonra daha balık olmaz zaten. Şu anda istavrit bol çıkıyor. Sezon başında da boldu. Şu anda da bol” dedi.

Balık satıcısı Abdurrahim Kırbaş, “Balık fiyatları şu an ucuz. Her şeye zam geldi. Balığa zam yok. Tavuk 2 katı fiyata çıktı. Balık yine ucuz. İstavrit 10 TL. 1 kilo istavritle 3 kişi doyuyor” diye konuştu.

Vatandaşlar ise, “Karadeniz için iyi. Fiyatlar fena sayılmaz. Balığın tam sezonu. Bu kadar olacak. Tabii istavritin, hamsinin de biraz fazla olması palamudun da yok olmasına dalalet. Bakın hiç palamut çıkmadı. İnşallah bundan sonra daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.