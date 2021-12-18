Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı (2)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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YAKALANDI

Samsun'da, hastanenin acil servis girişindeki kantinde çıkan silahlı kavgada Emrah Kasap'ı (29) tabanca ile vurarak ağır yaralayan İsmail K. (25), polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan İsmail K., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-18 16:23:06



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