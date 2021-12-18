Kendisini 'polis' olarak tanıtıp evden 1 milyon TL´lik altın gasbeden şüpheli yakalandı (2)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TUTUKLANDI

Samsun'da, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıttığı Güsvent K.'nin (82) evine gidip, piyasa değeri 1 milyon TL olan altınlarını gasbeden Mustafa Şimşek, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şimşek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mustafa İNAN

2021-12-18 17:47:41



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