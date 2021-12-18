Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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2 KİŞİ YAKALANDI

Samsun'da, sokak ortasında Enes G. (21) ile Kadir D.'yi (21) silahla yaralayan Emir T.S. (18) ve Kamil T. (15) polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-18 17:29:03



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