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Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı (3)

DHA

Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı (3)


TUTUKLANDI
Samsun'da, hastanenin Acil Servis girişindeki kantinde çıkan silahlı kavgada Emrah Kasap'ı (29) tabanca ile vurarak ağır yaralayan İsmail Kıcır (25), polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kıcır, sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2021-12-18 21:24:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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