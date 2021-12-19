Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

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Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop karayolu üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Türker idaresindeki 55 AYC 01 plakalı otomobil yağmur nedeniyle ıslanan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıkıp, tarlaya doğru takla attı. Kazada, Emrullah Türker ile Orhan Bodur yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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