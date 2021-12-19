Ladik Akdağ’da nefesleri kesen tatbikat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ladik Akdağ’da nefesleri kesen tatbikat

İHA

Samsun'un Ladik ilçesi Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının katılımı ile kurtarma tatbikatı yapıldı. Sezon başlamadan yapılan ve gerçeğini aratmayan tatbikatta telesiyejde mahsur kalan turistler, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Ladik Akdağ’da nefesleri kesen tatbikat

Samsun’un Ladik ilçesi Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının katılımı ile kurtarma tatbikatı yapıldı. Sezon başlamadan yapılan ve gerçeğini aratmayan tatbikatta telesiyejde mahsur kalan turistler, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Kış turizminde Türkiye’nin önemli adreslerinden biri olan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi, her yıl binlerce kayakseveri ağırlıyor. Bölgenin en modern tesisi olan 1900 rakımdaki merkez, dağcılık, çim kayağı, kızak, ATV safari, yamaç paraşütü gibi çok sayıda sportif avantaj ve yayla şenlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Samsun’a 80 km, ilçeye ise 7 km uzaklıktaki kayak merkezine en çok ilgiyi ise Amasya, Çorum, Tokat, Sinop ve Ordu’dan gelen yerli turistler gösteriyor.
Konaklama imkanı ve kafeteryalarıyla doğa fotoğrafçıları ve adrenalin tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Akdağ’daki yoğunluk her geçen gün artıyor. En büyüğü bin 675 metre uzunluğunda olan 6 piste sahip kayak merkezinde bin 500 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. 16 direk ve 84 sandalyeli telesiyej ile zirveye 10 dakikada ulaşabilen turistler, doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor.
Turistlerin telesiyejde mahsur kalmaması için Ladik Kaymakamlığının talebi üzerine kurtarma tatbikatı yapıldı. Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikata İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan 6, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) 8, İl Sağlık Müdürlüğü’nün UMKE ekibinden 4, 112 ekibinden 3, Türk Telekom Bölge Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibinden (TAKE) 7 ve Akdağ Kayak ve Turizm İşletme Müdürlüğü’nden 6 olmak üzere toplam 34 uzman personel katıldı. Senaryo gereği teknik arıza sebebiyle telesiyejde iki kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemi alarak telesiyeje çıktı. Mahsur kalan turistlere ulaşılarak, güvenli şekilde aşağı indirildi. Nefesleri kesen tatbikatta kurtarılanlar, kar motorlarıyla tesise getirildi.
Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, kurtarma tatbikatına katılan tüm kurumlara ve personellerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Her baş dönmesi ‘vertigo’ değil
YEREL HABERLER Her baş dönmesi ‘vertigo’ değil
Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (3)
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (3)
Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı (3)
Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran ...
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan şahıslardan ...
Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp evden 1 milyon TL´lik altın gasbeden şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Kendisini 'polis' olarak tanıtıp evden 1 milyon ...
Vali Dağlı, çocuklarla birlikte tiyatro izledi
YEREL HABERLER Vali Dağlı, çocuklarla birlikte tiyatro izledi
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp evden 1 milyon TL´lik altın gasbeden şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Kendisini 'polis' olarak tanıtıp evden 1 milyon ...
Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Hastane kantininde silahlı kavga: 1 yaralı (2)
Tezgahların en ucuzu istavrite yoğun ilgi "Her şeye zam geldi, istavrite zam yok"
YEREL HABERLER Tezgahların en ucuzu istavrite yoğun ilgi "Her şeye ...
Prof. Dr. Yusuf Demir’in oğlunun iş yeri dualarla açıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yusuf Demir’in oğlunun iş yeri dualarla ...
Helenistik dönemde Karadeniz'e açılan kapı: Asarkale
YEREL HABERLER Helenistik dönemde Karadeniz'e açılan kapı: Asarkale
Kendini polis olarak tanıtıp evden 1 milyon TL´lik altın çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıtıp evden 1 milyon TL´lik ...
Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran ...
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Fuat Çapa: "İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları bize ilk devrenin resmini gösterecek"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları bize ...
Subaşı’nın güvercinleri Hamidiye Çeşmesi’ni güzelleştirecek
YEREL HABERLER Subaşı’nın güvercinleri Hamidiye Çeşmesi’ni ...
Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı
Balıkçıdan yardım kutusu çalındı
YEREL HABERLER Balıkçıdan yardım kutusu çalındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.