Ladik Akdağ’da nefesleri kesen tatbikat

Samsun’un Ladik ilçesi Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının katılımı ile kurtarma tatbikatı yapıldı. Sezon başlamadan yapılan ve gerçeğini aratmayan tatbikatta telesiyejde mahsur kalan turistler, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Kış turizminde Türkiye’nin önemli adreslerinden biri olan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi, her yıl binlerce kayakseveri ağırlıyor. Bölgenin en modern tesisi olan 1900 rakımdaki merkez, dağcılık, çim kayağı, kızak, ATV safari, yamaç paraşütü gibi çok sayıda sportif avantaj ve yayla şenlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Samsun’a 80 km, ilçeye ise 7 km uzaklıktaki kayak merkezine en çok ilgiyi ise Amasya, Çorum, Tokat, Sinop ve Ordu’dan gelen yerli turistler gösteriyor.

Konaklama imkanı ve kafeteryalarıyla doğa fotoğrafçıları ve adrenalin tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Akdağ’daki yoğunluk her geçen gün artıyor. En büyüğü bin 675 metre uzunluğunda olan 6 piste sahip kayak merkezinde bin 500 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. 16 direk ve 84 sandalyeli telesiyej ile zirveye 10 dakikada ulaşabilen turistler, doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Turistlerin telesiyejde mahsur kalmaması için Ladik Kaymakamlığının talebi üzerine kurtarma tatbikatı yapıldı. Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikata İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan 6, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) 8, İl Sağlık Müdürlüğü’nün UMKE ekibinden 4, 112 ekibinden 3, Türk Telekom Bölge Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibinden (TAKE) 7 ve Akdağ Kayak ve Turizm İşletme Müdürlüğü’nden 6 olmak üzere toplam 34 uzman personel katıldı. Senaryo gereği teknik arıza sebebiyle telesiyejde iki kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemi alarak telesiyeje çıktı. Mahsur kalan turistlere ulaşılarak, güvenli şekilde aşağı indirildi. Nefesleri kesen tatbikatta kurtarılanlar, kar motorlarıyla tesise getirildi.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, kurtarma tatbikatına katılan tüm kurumlara ve personellerine teşekkür etti.

