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Başkan Demir: “Rotamız Cumhurbaşkanımızın yoludur” Belediye Evleri Kavşağı’na estetik dokunuş

İHA

Başkan Demir: “Rotamız Cumhurbaşkanımızın yoludur” Belediye Evleri Kavşağı’na estetik dokunuş

– Yatırım ve kalkınmada hiçbir milletin böyle bir 20 yılı olmadığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu nasıl oldu? Gece gündüz çalışarak oldu. Cumhurbaşkanımız bu gücü nereden alıyor? Milletimizden alıyor. Onun için vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti götüreceğiz. Türkiye, dünyanın en iyi ülkelerinden birisi. Bu dönemi de atlatacağız” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisinde ilçelerde ve kent merkezindeki yatırımları yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, gençlerle de sohbet etti. Genel Sekreter İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal ile birlikte yatırımları inceleyen Başkan Demir, Atakum ilçesi Sultan Camii’nde İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve din görevlileri ile bir araya geldi. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek’in de eşlik ettiği ziyaretin ardından Alparslan ve Alaçam caddelerindeki çalışmaları yerinde takip eden Demir, son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra İlkadım ilçesinde Ihlamur Bulvarı, Anadolu Caddesi, Yıldıray Çınar Bulvarı ve Irmak Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, ardından da Canik ilçesine geçti. Burada Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Sandıklı Sokak, Millet Caddesi, Kanije Sokak, Emek Caddesi ve Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Söz verdiğimiz gibi”
Samsun merkez ve tüm ilçelerinde altyapı sorunlarını tarihe gömmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Gece gündüz çalışıyoruz. Bıkmadan usanmadan çalışmalara devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi il genelinde yol ve içme suyu sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak. 946 mahallemizin altyapı yatırımlarını bitireceğiz” dedi.

“Alternatif güzergahlar oluşturduk”
Yapılan yol çalışmaları ile özellikle kırsal mahallelerde yeni bağlantı noktalarının oluştuğunu ifade eden Başkan Demir, "İl genelinde yaptığımız yol çalışmaları ile mahalleler arasında yeni alternatif güzergahlar oluştururken, mevcut yolların yükünü azalttık. Vatandaşlarımız toz ve toprak yolları kullanmak yerine artık daha modern yollarda ulaşım sağlıyor. Daha önce de belirttiğim gibi kırsal altyapıyı ilk bitiren şehir Samsun olacak. Hizmet noktasındaki plan ve programımızı 31 Mart seçimleri öncesinde yapmıştık. Tüm insanlarımızın hayatına dokunma derdindeyiz. 17 ilçemiz ile birlikte el ele verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde imkanları verimli kullanarak, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olarak çözüm üretiyoruz” diye konuştu.

“Gece gündüz çalışıyoruz”
“Yatırım ve kalkınmada hiçbir milletin böyle bir 20 yılı olmadı” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bunun gece gündüz çalışarak olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız bu gücü nereden alıyor? Milletimizden alıyor. Onun için vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti götüreceğiz. Türkiye, dünyanın en iyi ülkelerden birisi. Bu dönemi de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST hazırlıkları başladı
2022'de yapılacak TEKNOFEST için hazırlıklara başladığını, ilk olarak da Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'ndaki katlı yolda yapılan estetik çalışmalarla görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmaya başlandığını belirten Demir, "Hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yurtdışından ve şehir dışından gelen misafirlerimizi modern, temiz ve rengârenk bir şehirle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda DoğuBatı ve Güney istikametinde göze çarpan çirkinliklere hızlı bir şekilde müdahale ederek estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Peyzaj çalışmalarından boyama işlemlerine kadar ekipler her alanda çalışıyor” dedi.

Okullara tarım desteği
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal eğitime destek vermek amacıyla İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerindeki okullara tarımsal alet ve ekipman desteği de verildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Kaynaklarının Arttırılması Projesi kapsamında kışlık ve yazlık sebze fidesi ve meyve fidanı dağıtımı gibi üreticilere gelir getirici projelerin ardından çocukların ve gençlerin üretime olan ilgisini artırmak için Baruthane Ortaokulu, Özel Zafer Meslek Okulu ve Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi’ne tarımsal alet ve ekipman desteği verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, çocukların ve gençlerin tarıma olan ilgilerini artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Korkmaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in tarıma ve hayvancılığa verdiği destekler doğrultusunda üç ilçemizdeki üç okula tarımsal alet ve ekipman desteği verdik. Daha önce de bu okullarımıza sera kurmuştuk. Tarımsal ekipman desteğinin yanında ayrıca seralara dikilmek üzere fide desteği de sağlandı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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