Otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu

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Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı şahıs hastanelik oldu.

Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Y. idaresindeki 55 ASH 54 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Onurlu'ya çarptı. Kazada yaralanan Onurlu, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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