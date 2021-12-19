2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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– Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden P. Yzb. Ayhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli P. Yüzbaşı Ayhan Korkmaz için Kıranköy Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Ömer Ersever merhumun ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

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