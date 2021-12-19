Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Samsun’da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalar neticesinde 316 Aralık tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 kilogram 83 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram bonzai ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.