Emniyetin huzur denetiminde 70 aranan şahıs yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması adına 3 gün süreyle yapılan denetimlerde 70 aranan şahıs yakalandı.

Suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Atakum, Canik, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından 17 Aralık günü saat 08.00 ile 20 Aralık günü saat 08.00’e kadar şüpheli araç ve şahıslara yönelik sabit yol uygulamalar ile şok denetimler gerçekleştirildi.

Toplam 23 bin 780 şahsın GBT kontrolü yapılarak 70 aranan şahıs yakalandı. 24 bin 308 şahsın HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen 7 pozitif, 1 temaslı olmak üzere toplam 8 şahsa işlem yapıldı. 430 iş yeri kontrol edilerek 2 iş yerine işlem uygulandı. 34 şahsa idari, 5 şahsa adli işlem yapıldı. 3 adet tabanca, 30 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 44 adet kesici/delici alet, 339 adet sentetik ecza, 27.62 gr kannabionid, 189.05 gr metamfetamin, 24.66 gr esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 9 bin 619 araç kontrol edilerek, 2 bin 106 araç ve sürücüye işlem uygulanarak 149 araç trafikten men edildi.

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