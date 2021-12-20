Havza'da 2. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi

Havza Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı.

Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen serginin açılışı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile öğrenciler tarafından kesilen kurdele ile yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir; sosyal, kültürel, eğitsel her türlü etkinliğe önem ve destek verdiklerini belirterek, “Bugün hem sağlıklı hem de eğitici ahşap oyunlarını çocuklarımızla buluşturan sergimizi açtık. Zekâ oyunları çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve ön görme ihtimalleri hesaplamada mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneğini kazandırması bakımından çok önemli. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur” dedi.

Özdemir, çocuklara yönelik yapılan faaliyetlerde Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hareket edildiğini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında açılan sergimizin bir diğer amacı dijital bağımlılıkla mücadeleye destek olmak ve çocuklarımızı tablet, telefon ve bilgisayarlardan uzak tutmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Katılımcılara ahşap oyun materyallerinden hediye eden Başkan Özdemir oyunlar hakkında bilgiler alarak oynayanlara eşlik etti. Serginin 2022 Aralık tarihlerinde 9.00 ile 17.30 saatleri arasında açık olmaya devam edeceği öğrenildi.

Açılış programında Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan da yer aldı.

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