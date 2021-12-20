Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren "UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi" 2021 yılı sonuçları açıklandı. Sıralama sonuçlarına göre; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkiye’de 67 üniversite arasında 42., dünyada 956 ülke arasında 519., Orta Doğu ülkeleri arasında 224 ülkeden 104. ve Avrupa ülkeleri arasında 263 ülkeden 148. sıralamasında yer aldı.

OMÜ, dünya sıralamasında 2020 yılında 5025 olan toplam puanını 5325’e yükselterek çevre açısından üniversitenin emin adımlarla ilerlediğini gösterdi. Ayrıca OMÜ, dünyada, yerleşim ve alt yapıda ilk 50 üniversite, atık için ilk 100 üniversite ve eğitim ve araştırmada ilk 350 üniversite arasında yer aldı.



“Kılavuz niteliğinde olacak”

Gerçekleştirilen sıralama hakkında açıklamalarda bulunan OMÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Yapılan değerlendirmede yerleşim ve altyapı, atık ve eğitimaraştırma gibi OMÜ’nün güçlü yönleri öne çıkarken, enerji ve iklim değişikliği, su ve ulaşım gibi kategoriler geliştirilmesi gereken yönleri olarak belirlendi. Üniversitemizin gelecek programında Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fehmi Yazıcı liderliğinde endeks çalışmalarının kalite sistemine entegre edilmesi ile veri toplama ve verilerin değerlendirilmesi her açıdan daha etkin hale getirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucunun üniversitemizin yol haritasını belirleyerek sürdürülebilirlik faaliyetleri için kılavuz niteliğinde olacaktır. GreenMetric komisyonu ve tüm çalışanların yapacakları katkılar kapsamında, geliştirilmeye açık bu alanlarda projeler üretilerek Üniversitemizin sürdürülebilirlik kazanımları arttırılarak üniversiteler arasında sıralamanın üst seviyelere taşınacaktır” dedi.

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