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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altında yeni trend: 0,10 gr altın

İHA

Altında yeni trend: 0,10 gr altın

Altının gramının 1000 TL’yi aşmasının ardından vatandaşlar takı için 0,10 gram altını tercih etmeye başladı.
Dünya piyasalarında altında bir yükseliş olmazken, Türkiye’de artan döviz kuruyla birlikte altının fiyatı da aşırı yükseldi. Düğünlerde önce çeyrek altın takmaktan vazgeçen vatandaşlar sırasıyla ‘gram altın’, ‘yarım gram altın’ ve son olarak fiyatı 250 TL’yi geçen ‘çeyrek gram altın’ı da almayı bıraktı. Vatandaşlar artık 100 TL’den satılan ve gramın 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altın alımına yöneldi.
Altının gramının psikolojik sınır olan 1000 TL bandını geçtiğini ifade eden Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Son dönemde dünya piyasasında önemli bir artış olmamasına rağmen ülkemizde altın ve döviz fiyatları oldukça arttı. Altının gramı bugün itibarıyla psikolojik sınır olan bin TL’yi de geçti. 1035 TL’ye gram altın satılınca vitrinleri süsleyen bileziklerin gramı da 1000 TL oldu. Çeyrek altının fiyatı 1716 TL’ye geçmiş oldu. Vatandaşın düğünlerde takmayı tercih ettiği gram altınlar maalesef 1000 TL sınırına dayandı” dedi.

“Vatandaşlar 1 gram yerine 10’da 1’ine denk gelen 0.10 gram altın almaya başladı”
Yeni basılan 0,10 gramların artık gram altın yerine tercih edildiğini belirten Salih Özman, “Bu yaz başında vatandaşlar yeni alternatif olan ‘çeyrek gram altın’a yönelmişti. Vatandaşların talebiyle birlikte altın çeşitleri de yenileniyor. Eskiden çeyrek altın alınıyordu daha sonra gram altına yönelim oldu. Gram altın da artınca bunu da alamayan vatandaşlar önce ‘yarım grama’ sonra da ‘çeyrek grama’ yöneldiler. Çeyrek gram da 260 TL’ye satıyoruz. Çeyrek gramlar yazın ortalarından beri rağbet görmeye başlamıştı. Bu altınlar paketten çıkartıp elinize aldığınızda elinizde kalabilir mi? Bu altınlar aynı posta pulları gibi incecik jelatin gibi bir görünüme sahip. Altın fiyatları 1000 TL’nin üstüne çıkınca yeni buluş olarak 1 gramın 10’da 1’ine denk gelen ‘0,10 gram altın’ piyasaya çıktı. İlk bakışta 1 gram ile 0,10 gram birbirinden ayırt edilemiyor. Paket boyutları aynı fakat içindeki ağırlıkları farklılık gösteriyor bu da çıplak göz ile pek fark edilemiyor. 0,10 gram 110 TL’den satılıyor. Çok yakın olmayan birisinin düğününü gidildiğinde 100 TL takmaktansa yeni çıkan gram altının 10’da 1’i olan 0,10 gram alan vatandaşların da sayısı bir hayli arttı” diye konuştu.

“1 gram bozdurmak için gelen damat ve gelinler bu duruma üzülecek”
Altın bozdurmaya gelen çiftlerin 1 gram sandıkları 0,10 gram altınların fiyatını öğrendiklerinde duruma biraz bozulabileceğini dile getiren Özman, şunları söyledi:
“Gramın 10’da 1’i çıktığına göre fiyatlar böyle giderse 20’de 1’i de çıkabilir. Yani yeni 0,10 gram altınla birlikte satılan en küçük altının fiyatı 110 TL oldu. Büyük gramajlı altınlar da alıcıdan talep görüyor. Alton fiyatları arttıkça elinde parası olan vatandaşlar 50 gramlık 100 gramlık gram altınları alıyor. Faiz indirimi sonrası TL’den kaçan birçok insan ya döviz ya da altın alarak parasını daha değerli kılmaya çalışıyor. Düğünde takılan altınları bozdurmaya gelen yeni evli çiftler 1 gram takıldığını zannederek bize geliyorlar. Kuyumcuya geldiklerinde ise gerçekle karşılaşacaklar ve 1 gram sandıkları altının 0,10 gram olduğunu gören gelin ve damatlarımız biraz üzüntü yaşayacaklar. Yeni evlenecek çiftlerimiz altın bozdurmaya geldiklerinde bu duruma hazırlıklı olsunlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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