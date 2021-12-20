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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA

Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıya Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birkan T. idaresindeki 55 AFL 041 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 88 yaşındaki İsmai Köse'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Köse, tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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