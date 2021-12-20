Vali Dağlı: “İlimizin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “İlimizin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için gayretli çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Devlet Tiyatro İdaresi Müdürlüğü yöneticileri ile toplantı yaptı.

Toplantıda tamamlanan ve devam eden kültür ve turizm projeleri, kültür varlıklarında yapılan restorasyon ve turizmi geliştirme çalışmaları, kültürel etkinlikler, gerçekleştirilmesi planlanan kültür ve turizm projeleri ile il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında kurumlardan ayrı ayrı brifing aldı.

Turizmin, gösterdiği hızlı gelişme bakımından önemli bir ekonomik faaliyet alanı oluşturduğuna dikkati çeken Vali Dağlı, "Bu anlamda ilimizin tarihî ve kültürel eserleri, termal kaynakları, doğal güzellikleri, fuar ve kongre turizmine ev sahipliği yapabilme potansiyeli ile turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için gayretli çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Turizmin il ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılacağını ifade eden Dağlı, Samsun merkezli düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'nin hem festival süresince hem de bırakacağı kalıcı izlerle sonraki yıllarda da şehre turizm anlamında önemli bir hareketlilik getireceğini belirtti. Dağlı, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatında bulunan kurumlara önemli görevler düştüğünü belirterek çalışmaların bu doğrultuda herhangi bir aksamaya mahal vermeden yapılması talimatı verdi.

Toplantının ardından Gazi İl Halk Kütüphanesi’ni gezen Zülkif Dağlı, kütüphanecilik ve bilgi hizmetlerinin yanı sıra aktivite bahçesi ile bütünleşik çocuk bölümü, konferans salonu, kafeterya gibi sosyal bölümler de olmak üzere pek çok özelliğe sahip modern kütüphane binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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