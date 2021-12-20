Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

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Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Bengi'yi (64) telefonla arayan arkadaşları kendisine ulaşamayınca evine gittiler. Eve giren arkadaşları Osman Bengi'yi hareketsiz halde buldular. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 ekipleri Bengi'nin öldüğünü tespit etti. Osman Bengi'nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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