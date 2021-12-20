Cemiyetten ‘tokat’ tepkisi: “Sarıkaya'yı 'gazeteci' olarak tanımıyoruz”

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabirine tokat atmasına sert tepki gösterdi. Çakır, "Sarıkaya’yı bugün itibarıyla meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz" dedi.

Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmasına tepki gösteren meslek örgütlerinden biri de Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti oldu.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisine yaptığı davranışın vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan bir hareket olduğunu ifade etti. Çakır, "Muharrem Sarıkaya'yı bu davranışından dolayı şiddetle kınıyor, bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz" diye konuştu.

Çakır şunları söyledi:

"Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bir gazeteci olarak Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisi arkadaşımıza uyguladığı şiddetin hiçbir şekilde kabul edilir bir yanı yoktur. Her şeyden önce insan onurunu rencide eden bu davranışını kınıyoruz ve Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz."

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