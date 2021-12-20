Samsunspor'da 3 futbolcu korona oldu

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’da 3 futbolcunun korona virüse (Kovid19) yakalandığı belirtildi.
Zorlu İstanbulspor deplasmanına 6 eksikle giden Samsunspor’da Alen Melunovic, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Ismael Diomande sakatlıkları nedeniyle, Yunus Emre Çift kırmızı kart cezası ve Hasan Kılıç da ağrıları olduğu nedeniyle İstanbul’a götürülmemişti. Kırmızıbeyazlı takım 3 futbolcunun daha Kovid19’a yakalanması sebebiyle kafileden çıkartıldığını söyledi.
Samsunspor’dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak, “3 futbolcumuzda gözlemlenen semptomlar nedeniyle oyuncularımız tedbir amaçlı bugün oynanacak İstanbulspor maçının kadrosuna alınmamıştır” denildi.
Kırmızıbeyazlı ekipte kafilede bulunmayan isimler ise şunlar:
Alen Melunovic, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Yunus Emre Çift, Elhadj Bah, Eraldo Çinari ve Osman Çelik.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.