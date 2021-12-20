Samsun'da 103 şişe sahte içki ele geçirildi; 2 gözaltı

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Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da düzenlenen operasyonda 103 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 103 şişe sahte içki ve 107 sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-20 16:45:28



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