FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 1 eski polise gözaltı

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbul'da yürütülen FETÖ emniyet mahrem yapılanması kapsamında, Samsun'da meslekten ihraç edilen bir eski polis gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "emniyet mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan talimat gereği bu sabah İlkadım ilçesindeki önceden tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda KHK ile meslek ihtiyaç edilen polis memuru M.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.