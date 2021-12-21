En uzun gecede depresyon kurbanı olmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En uzun gecede depresyon kurbanı olmayın

İHA

En uzun gecede depresyon kurbanı olmayın

Bilimsel olarak kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık’ta yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin yaşanacağını belirten Uzman Psikolog Enise Öziç, "Güneş ışığının az görüldüğü günlerde salgılanma düzeyi azalır, bu da uyku döngüsünü etkileyerek depresif belirtilerde artışa neden olabilir” dedi.
Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin yaşandığını dile getiren Liv Hospital Samsun Uzman Psikolog Enise Öziç, “En uzun gecenin yaşanması, bir yandan kışa geçişi simgelerken diğer yandan da karanlığa daha fazla maruz kalacağımız anlamına gelmektedir. Gün ışığının ve güneş ışınlarının insan psikolojisine çok iyi geldiğini bilmekteyiz. Halk arasında mutluluk hormonu adı verilen serotonin hormonunun miktarı, güneşli havalarda daha çok salgılanırken güneş ışığının az görüldüğü günlerde salgılanma düzeyi azalır, bu da uyku döngüsünü etkileyerek depresif belirtilerde artışa neden olabilir” diye konuştu.

Rutin hayatınıza devam edin
En uzun gecede neler yapılabileceği hakkında bilgi veren Uzm. Psikolog Öziç, "Günlük hayatımıza ve rutinlerimize devam etmeliyiz. Rutin bireye kendini güvende hissettirir. Bu nedenle geçmişte ya da gelecekte olmayın, şimdi ve şu anda kalın. Ya kötü bir şey olursa düşünceleri içerisinde olan bir kişi anda değil gelecektedir. Bu durum yaşam kalitesine zarar verirken kışın olumsuz etkilerine daha çok açık hale gelmemize neden olur. Işığın mutluluk hormonu salgıladığı bilgini hatırlayın ve gün içerisinde gün ışığından olabildiğince faydalanmaya çalışın, kısa yürüyüşlere vakit ayırın. Beslenme faktörünün de insan psikoloji üzerindeki etkisini de hatırlayarak faydalı besinler tüketmeye dikkat edin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 1 eski polise gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 1 eski ...
Kadın girişimciden gençlere havacılık semineri
YEREL HABERLER Kadın girişimciden gençlere havacılık semineri
Samsun'da 103 şişe sahte içki ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 103 şişe sahte içki ele geçirildi; 2 ...
Samsunspor'da 3 futbolcu korona oldu
YEREL HABERLER Samsunspor'da 3 futbolcu korona oldu
Samsun'da 10 adrese 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 10 adrese 'sahte içki' operasyonu: 2 ...
Cemiyetten ‘tokat’ tepkisi: “Sarıkaya'yı 'gazeteci' olarak tanımıyoruz”
YEREL HABERLER Cemiyetten ‘tokat’ tepkisi: “Sarıkaya'yı 'gazeteci' ...
Havza heyetinden 7 ilden yatırımcılara davet
YEREL HABERLER Havza heyetinden 7 ilden yatırımcılara davet
Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL’den fazla ciro yaptı Kimya bölümünde üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri çeyrek milyonluk gelir kapısı oluşturdu Okul, ‘Tek Kullanımlık Dezenfektanlı Mendil Üretim Projesi’ ile ıslak mendil gibi dezenfektanlı mendil üretecek
YEREL HABERLER Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL’den fazla ciro ...
Akdağ'dan kartpostallık kar manzaraları Kar yağdığını duyan kayak merkezine koştu
YEREL HABERLER Akdağ'dan kartpostallık kar manzaraları Kar yağdığını ...
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
OMÜ Kütüphanesi’ne iki sertifikayla kalite tescili
YEREL HABERLER OMÜ Kütüphanesi’ne iki sertifikayla kalite tescili
Vali Dağlı: “İlimizin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “İlimizin turizmde hak ettiği noktaya ...
Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Rektör Ünal'dan ADİM öğrencilerine: "Arapçayı öğrenmeniz lazım" OMÜ Kütüphanesi kalitesini iki sertifikayla tescillendirdi
YEREL HABERLER Rektör Ünal'dan ADİM öğrencilerine: "Arapçayı ...
Kedi Kasabası'nın Misafir'i katır "Misafir" isimli katır ile kedilerin gülümseten dostluğu
YEREL HABERLER Kedi Kasabası'nın Misafir'i katır "Misafir" isimli ...
Altında yeni trend: 0,10 gr altın
YEREL HABERLER Altında yeni trend: 0,10 gr altın
Başkan Demir'den memurlara: “Canla başla çalışın”
YEREL HABERLER Başkan Demir'den memurlara: “Canla başla çalışın”
OMÜ, UI GreenMetric sıralamasında "dünyanın en iyileri" arasında
YEREL HABERLER OMÜ, UI GreenMetric sıralamasında "dünyanın en ...
Havza'da 2. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi
YEREL HABERLER Havza'da 2. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji ...
YEDAŞ'tan 133 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı Kira sertifikası ihracına büyük talep
YEREL HABERLER YEDAŞ'tan 133 milyon TL’lik kira sertifikası ...
Emniyetin huzur denetiminde 70 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Emniyetin huzur denetiminde 70 aranan şahıs yakalandı
Sağlıklı bir cilt için yağ tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Sağlıklı bir cilt için yağ tüketimine dikkat
Çarşamba’da iş yeri kurşunlandı
YEREL HABERLER Çarşamba’da iş yeri kurşunlandı
Samsun’a dondurucu soğuklar geliyor Mevsim normallerinin 4-10 derece altına düşecek
YEREL HABERLER Samsun’a dondurucu soğuklar geliyor Mevsim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.