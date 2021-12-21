Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı



Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 aylık takip sonucu internet üzerinde yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 14 kişinin yakalaması için harekete geçti. Samsun, İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda N.Y., B.A., S.C., S.A., A.G., V.Y., A.C., G.Ü., N.B., B.A., E.D., M.Y.T., A.G. ile B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 silah, 25 fişek, 17 bin TL, çok sayıda senet ve banka kartlarıyla dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-21 13:02:27



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