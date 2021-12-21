Tehlike arz eden köpek ırklarında kayıtlar için son tarih 14 Ocak

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından tehlike arz eden köpek ırkları hakkında bilgilendirme yapılarak bu ırkları elinde bulunduranların 14 Ocak 2022’ye kadar kayıt ettirmesi gerektiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Amerikan pitbull terrier, dogo Argentino, fila Brasilerio, Japanese tosa, American staffordshire terrier ve American bully ırkı köpeklerin tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun'u kapsamında bu ırkları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmanın yasak olduğu belirtildi.



14 Ocak’a kadar kısırlaştırılıp kayıt edilmesi gerekiyor

202148 sayılı Genelge'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu ırkları elinde bulunduranlardan; 14 Ocak 2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında 5199 sayılı Kanun'da öngörülen idari yaptırım hükümlerinin uygulanmayacağı duyuruldu.

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