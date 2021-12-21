Metil alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da içtiği metil alkolden zehirlenen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği metil alkolden zehirlendiği iddia edilen 63 yaşındaki Murat Ç., Bafra'da hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Murat Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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