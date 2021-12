Çarşamba arıtma tesisinin yüzde 50’si tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba İlçesi Bafracalı Mahallesi'nde hayata geçirilen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin inşaat çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı.

Gerçekleştirilen yatırımlarla Samsun’u her alanda örnek alınan kent konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevre yatırımlarıyla şehri daha sağlıklı yarınlara taşıdıklarını söyledi.

17 ilçede içme suyu ve atık su arıtma tesisleri inşa eden Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü daha yeşil ve daha temiz bir şehir için kent genelinde planlı kentleşme yönünde çalışmalar hayata geçiriyor.



"Her yatırım doğa ve çevre için"

Yapılan tüm yatırımlarla şehri her alanda örnek gösterilen bir konuma getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevre yatırımlarıyla da kenti daha sağlıklı yarınlara taşıdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kanalıyla gerçekleştirdiği atık su arıtma tesisi yatırımlarının bu konuda atılan dev adımlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Demir, “Samsun’u yaşanılmasından mutluluk duyulan, sağlıklı geleceğe taşıyoruz. Yaptığımız her yatırım doğanın ve çevrenin korunması içindir” ifadelerini kullandı.



Avrupa standartlarında arıtma

Çarşamba’da inşa edilen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin de bunlardan yalnızca biri olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip tesisin ‘teknolojinin ulaşmış olduğu en son gelişmeler bağlamında’ inşa edildiğini vurguladı. “Tamamlandığında tesiste günlük 15 bin 500 metreküp su arıtılabilecek. Çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak’a deşarj edilecek. Tüm derdimiz Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak” diye konuştu.



Yüzde 50’si bitti

Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde inşa edilen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin yüzde 50’sinin bittiğini söyleyen SASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Daire Başkanı Ali Osman Yayla ise, “Şu ana kadar havalandırma ve çöktürme havuzları, idari ve atölye binaları, su giriş ve dağıtım yapılarının inşaatları bitti. Mekanik imalatlar devam ediyor. Terfi merkezlerinin kaba inşaatları bitti. Atık su kollektör hattı döşemelerinde de fiziki ilerleme yüzde 80’lere ulaştı. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ tarafından karşılanan tesisin 2022 yılının Temmuz ayında tam kapasiteyle hizmete başlaması hedefleniyor. Samsun’un tamamında atık su arıtma tesisleri tamamlanarak devreye alınmış durumda. Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi de tamamlandığında ilçe bazında arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.