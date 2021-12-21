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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Girişimciler Kültürel Mirası Keşfediyor

İHA

Genç Girişimciler Kültürel Mirası Keşfediyor

Samsun Bafra Atatürk Anadolu Lisesi 2019 yılından bu yana yürütmekte olduğu Erasmus+ KA229 kapsamındaki YoungEntrepreneursDiscoveringCulturalHeritage (Genç Girişimciler Kültürel Mirası Keşfediyor) adlı projenin ikinci ayağı olan 1 haftalık gözlem ve çalışma toplantısı, proje ortağı ülke okullarının da katılımıyla gerçekleştirildi.
Covid19 sebebiyle 1 yıldan fazla ara verilen proje toplantısı Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci ve koordinatör öğretmenleri Olcay Parlak, Umut Şahinbaş ve misafir ülkeler Finlandiya, Polonya ve Yunanistan öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Genç girişimcilerin Avrupa iş piyasasındaki meslek edinimi, istihdam kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımının karşılaştırılması ve kültürel mirasın keşfi, korunması ve bunun yanında Covid19 salgını süresince çalışma alanındaki zorluklar ve alınan önlemler konusunda çeşitli sunularla bilgi alışverişinde bulunuldu.
Çalışmalar kapsamında Kaymakamlık, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Kız Meslek Lisesi ziyaret edildi. Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Bafra Organize Sanayi Bölgesinde pirinç ve süt fabrikalarına gözlem ziyaretlerinde bulunuldu. Bafra Kız Meslek Lisesindeki Covid19 salgını süresince yapılan örnek çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Ayrıca Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ziyaret edildi. 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esra Derle tarafından "Modern Girişimcilikte Yeni ve Çağdaş Taktikler" konulu konferans sunuldu.
Proje hareketlilik ziyaretleri sırasıyla öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Yunanistan, İtalya ve Finlandiya da ki ortak okullarda gerçekleştirilecek.

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