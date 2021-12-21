Çarşamba’da fırsatçılara geçit yok

– Samsun’un Çarşamba ilçesinde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Ticaret Müdürlüğü personelleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirdi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz, her türlü imkanımızı kullanarak vatandaşımızın hakkını korumaya devam edeceğiz” dedi.



“Fırsatçılara geçit yok”

Yapılan denetimlere dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, şunları söyledi:

“Belediyemiz, ilçe emniyet müdürlüğümüz ve il ticaret müdürlüğümüz iş birliği ile Çarşamba genelinde ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatları, stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi unsurları denetledik. Raflardaki ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hemşehrilerimizin omuzlarındaki yükü hafifletme derdindeyiz. Bazı fırsatçılar, döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek fiyatlarını üst sınıra çekiyor ya da ürünleri stokta bekletip fiyat artışı sağlıyorlar. İlçemiz genelinde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Vatandaşımızı haksız fiyat artışının altında ezdirmeyeceğiz.”

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