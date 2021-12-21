Meteorolojinin uyardığı soğuk hava dalgası geldi: Samsun’a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı soğuk hava dalgası Samsun’a geldi. Kentte dolu yağışı sonrası ev çatıları ve caddeler kısa süreliğine beyaza büründü. Fındık büyüklüğündeki dolu şaşkınlık yaşattı.

Samsun’da beklenen soğuk hava dalgası kente ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Salı günü işaret edilerek sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceği belirtilmişti. Samsun’da beklenen oldu. Sabah saatlerinden itibaren Samsun deyim yerindeyse ‘buz kesti’. Sıcaklık zaman zaman 2 dereceye kadar düştü.

Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar sıkça görülmeyen bir doğa olayı ile de vücut buldu. Karla karışık yağmur beklentisinin olduğu kentte dolu yağışı yaşandı. İlkadım ilçesinde 5 dakika etkili olan dolu fındık büyüklüğünde yağdı. Otomobillerin üstleri, ev çatıları, cadde ve sokaklar kısa süreliğine beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ali Candan, “Kış geldi artık normal. Yağmur da yağsa, kar da yağsa bu saatten sonra herşey normal. Bereket. Geçen sene 3 ay yağmur yağmadı. Kuraklık oldu. Çok şükür bu sene yağsın. Şemsiyemi almıştım, tedbirliydim. Kış kışlığını yapacak, yaz yazlığını yapacak. Bundan sonra bir de kar bekliyoruz” dedi.

Mertcan Aydın, “Uzun zamandır dolu yağdığını görmemiştim. Fındık büyüklüğünde yağdı. Toplamda da 23 dakika sürdü. Hava da şu an çok soğuk” diye konuştu.

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