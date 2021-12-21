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Samsun'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.



Olay, 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olduğu için bir süre önce sağ ayak bileği kesilen Mehmet Altınışık (78) sipariş verdiği elmayı götüren arkadaşı Metin E. tarafından, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Mehmet Altıışık'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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