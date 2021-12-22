Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 397 bin 970’e ulaştı.

Türkiye genelinde kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4’ünü otomobil, yüzde 21,5’ini motosiklet, yüzde 17’sini kamyonet, yüzde 8’ini traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Son rakamlara göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 25 milyon 188 bin 967 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,8’ini motosiklet, yüzde 8’ini traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2’sini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 397 bin 970’e çıktı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 126 bin 223, Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 192 bin 909, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 180 bin 935 oldu.

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