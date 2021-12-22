Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

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Samsun'da çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran konutlarında saat 09.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Kızıltepe (30) çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından yere düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Kızıltepe tedavi altına alındı. Kızıltepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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