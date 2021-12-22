Stajyer hakim ve savcılarla görevlendirme toplantısı

Samsun Adliyesine atanan stajyer hakim ve savcılara yönelik görevlendirme toplantısı düzenlendi.

26. dönem Samsun Adliyesine atanan hakim ve savcı adayı 20 kişi 2 yıllık staj süreci için görevlere başladı. Stajyer hakim ve savcılar ile tanışma ve görevlendirme toplantısı yapıldı. Başsavcılık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Başsavcı Vekilleri Adem Aldemir ve Selçuk Cebeci ile stajyer hakim ve savcılar katıldı.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, stajyer hakim ve savcılara görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.